Gabon: un budget d’investissements en hausse de 27% dans le projet de loi de finances 2021

Récemment présenté au parlement en vue de son adoption définitive, le projet de loi de finances 2021 ferait la part belle aux investissements publics. Et pour cause, avec un budget en hausse de 27% par rapport à l’année écoulée porté par une hausse de 104% des ressources propres de l’Etat, les investissements publics pourraient se chiffrer à un peu moins de 500 milliards de FCFA.

Considéré par l’analyste Mays Mouissi comme un des piliers de la diversification de l’économie gabonaise, l’investissement public pourrait bien être le grand gagnant des arbitrages budgétaires pour l’exercice 2021. Et pour cause, en hausse de 27% par rapport à l’exercice précédent, le budget des investissements publics pourrait quasiment atteindre les 500 milliards de FCFA pour le prochain exercice avec une croissance de 104% pour les ressources propres de l’Etat gabonais.

En effet, destinés au financement de projets visant à donner un second souffle à une économie toujours largement tributaire des rentes pétrolières et minières, ce budget viendrait se greffer aux 6250 milliards de FCFA décaissés entre 2010 et 2019. Établi à 483,4 milliards de FCFA contre 380 milliards FCFA en 2020, le budget des investissements publics pourrait donc représenter plus de 25% des dépenses budgétaires.

Si rien n’est encore ficelé étant donné que le projet de loi de finances est en examen à l’assemblée, nul doute que ce budget d’investissements sera scruté au regard de l’évolution considérable de la dette publique ces dernières années (plus de 5600 milliards de FCFA). De plus, dans un contexte où le maître mot demeure la « relance économique », ces projets d’investissements seront très attendus.