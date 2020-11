Gabon: un braconnier d’à peine 21 ans interpellé avec six pointes d’ivoire à Koulamoutou

Ce jeune compatriote d’à peine 21 ans répond au nom de Emerson Necker Moukagna Pango. Ce dernier a été interpellé la semaine écoulée à Koula-Moutou chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo par la Police judiciaire (PJ) par-devers lui six pointes d’ivoire sectionnées en 13 morceaux, rapporte L’Union.

C’est un anonyme, qui a décidé d’alerter l’ONG Conservation Justice sur l’existence d’un marché au noir de vente de pointes d’ivoire d’éléphants qu’il tuerait lui-même. La plateforme civile prendra l’ensemble de ses dispositions pour vérifier l’authenticité de l’information. Une fois, convaincue de la dénonciation, elle saisira aussitôt la Police Judiciaire (PJ) ainsi que la direction provinciale des Eaux et Forêts.

C’est alors qu’un guet–apens sera planifié par lesdites autorités judiciaires afin de mettre la main sur l’indélicat en flagrant délit. Dans la foulée, une équipe d’enquêteurs suivra attentivement les déplacements d’Emerson Necker Moukagna Pango. Une fois le présumé braconnier prêt à écouler son butin, illégalement obtenu, les policiers lui tomberont dessus. Au terme de cette intervention, il récupèreront six pointes d’ivoire sectionnées en 13 morceaux.

Apprend-on des habitants de la localité que le jeune homme serait passé maître dans ce commerce illicite. Il abat des pachydermes, à l’aide de fusils appropriés. Une fois l’animal inerte, il revient sur les lieux pour en extraire l’ivoire revendue à prix fort aux bijoutiers et autres commerçants venus de Libreville et même du Congo Brazzaville via Pana. Une version des faits corroborée par le mis en cause. Emerson Necker Moukagna Pango est actuellement en garde à vue en attendant d’être déféré devant le parquet de la localité pour les faits susmentionnés.