Gabon: un audit de l’OACI prévu en avril prochain

Dans le cadre de son Programme universel d’audits de sûreté (USAP) visant entre autres à promouvoir la sûreté de l’aviation à l’échelle mondiale, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), devrait très prochainement intervenir au Gabon. Comme l’a révélé ce 24 février le ministre des Transports Brice Paillat en marge de la réunion de lancement de la réunion du comité national de sûreté de l’aviation civile, une délégation de l’OACI devrait séjourner au Gabon du 26 avril au 3 mai prochain.

En plus d’accentuer la pression sur les activités du secteur aérien notamment, la pandémie actuelle de Covid-19 a fait ressurgir la nécessité d’accroître la surveillance et la sûreté de l’aviation à l’échelle mondiale. Ce n’est donc que fort logiquement, que le Programme universel d’audits de sûreté (USAP) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), devrait dans les prochaines semaines se déployer au Gabon, comme l’a rappelé le ministre chargé des Transports.

En effet, en marge du lancement de la réunion du comité national de sûreté de l’aviation civile qui s’est déroulé ce 24 février, Brice Paillat a indiqué qu’une mission permanente de sécurité et de sûreté de l’OACI devrait séjourner au Gabon du 26 avril au 3 mai prochain. Avec pour objectif de renforcer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile gabonaise, cette mission devrait analyser à la fois la performance et le taux de mise aux normes des installations gabonaises.



Évoquant cet audit a venir, Brice Paillat a ainsi souligné que « l’année 2021 rappelle l’impérieuse nécessité de comprendre les menaces qui pèsent sur l’aviation et de promouvoir les meilleures pratiques de sûreté dans toutes les opérations aériennes ». Un constat qui fait évidemment référence au contexte actuel, fortement marqué par la nécessité de renforcer les conditions de surveillance et la mise aux normes.