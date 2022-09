Gabon: un appui de plus de 3 milliards FCFA aux fédérations sportives hors football depuis 2019

Ecouter cet article Ecouter cet article

3 046 678 087 de FCFA, c’est le montant total de l’appui étatique par l’entremise du ministère de la Jeunesse et des Sports aux différentes fédérations sportives nationales hors football. Des fonds alloués durant la période forte de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus entre juin 2019 à juillet 2022, qui ont permis de soutenir les acteurs de ces différentes disciplines.

Malgré un contexte de crise sanitaire très difficile liée à la pandémie de covid-19, le gouvernement gabonais sur instruction du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba n’a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les différentes activités des fédérations sportives nationales. Si en raison des mesures restrictives, les activités de ce type étaient gelées sur l’ensemble du territoire, leurs dirigeants ont tout de même pu bénéficier du soutien financier de l’Etat.

Faisant partie des priorités du numéro un gabonais, une enveloppe de 4,5 millions d’euro, soit plus de 3 milliards de FCFA, a servi à booster toutes les catégories sportives au Gabon, excepté le football. Si en 2019, le montant alloué était de l’ordre de 531 154 228 millions de FCFA, en 2020 et 2021, au plus fort de la crise de covid-19, l’allocation a connu une hausse de plus de 200 millions de FCFA soit un montant annuel de plus de 700 millions de FCFA.

En 2022, dans un contexte marqué par la reprise des activités sportives, l’enveloppe octroyée par l’Etat est passée à plus d’un milliard de FCFA soit un montant arrêté en juillet dernier à 1 082 133 773 milliards FCFA. Des chiffres rendus publics par le ministre en charge des Sports, Franck Nguéma qui témoignent du soutien constant du gouvernement à ce secteur important de la vie sociale.

Par ailleurs, ces fonds ont servi pour l’accompagnement de plusieurs disciplines engagées dans différentes compétitions à l’international. Notamment, les jeux africains de Rabat au Maroc, les jeux olympiques de Tokyo, paralympiques des sourds muets à Caxias Do Sul. En plus, le ministère des Sports a octroyé aux jeunes Gabonais plus de 500 millions de bourses sportives.