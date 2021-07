Gabon: un ancien préfet périt dans un incendie à Essassa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rigobert Ngoghe Ondo, haut cadre du Parti démocratique gabonais, d’une soixantaine d’années, a perdu la vie à la suite d’un incendie qui s’est déroulé le dimanche 25 juillet dernier à Essassa, dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum. Selon le récit rapporté par L’Union, l’ancien préfet des départements du Komo-Kango et de l’Okano aurait péri dans les flammes alors qu’il était endormi.

Les populations du 2ème arrondissement de la commune de Ntoum sont encore sous le choc après la survenue d’un incendie déclenché dans leur localité dans la nuit du dimanche 25 juillet 2021. Et pour cause, le regrettable incident qui serait dû à un acte non maîtrisé de la part d’un sujet burkinabé. lequel aurait laissé cramer une marmite au feu pendant qu’il vaquait à d’autres occupations.

C’est notamment cette inattention qui aurait favorisé la propagation des flammes de sa demeure vers celles du voisinage. Une situation irrémédiable puisque les flammes non maîtrisées auraient causé plusieurs dégâts matériels et une perte en vie humaine en la personne de Rigobert Ngoghe Ondo. Cet homme politique qui a occupé les fonctions de préfet dans les départements du Komo-Kango et de l’Okano serait passé de vie à trépas des suites d’une asphyxie.

Son corps aurait été découvert sous les décombres quelques heures après l’intervention des éléments des sapeurs-pompiers en service à la Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok. Une fin tragique pour ce commis de l’État. Toute chose qui devrait inciter les pouvoirs publics à déployer les unités de proximité des soldats du feu aux abords des agglomérations humaines. Espérons que ce drame pourra faire bouger les lignes quant à la prise en compte de cette nécessité.