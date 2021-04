Gabon: un ancien agent de la GR se perd en forêt pendant 10 jours à Franceville

Le lundi 22 mars dernier, Jean Louba-Louba, un militaire retraité de la Garde Républicaine a disparu dans la forêt de la Lekabi à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Fort heureusement, après 10 jours, l’ancien militaire a été retrouvé le mardi 30 mars 2021 par deux femmes qui revenaient des champs.

Tout commence le lundi 22 mars 2021 quand Jean Louba-Louba décide d’aller chasser en compagnie de son petit-fils qui l’a précédé en forêt. Les deux hommes retiennent deux campements pour leurs activités. Un est bien connu par l’ancien militaire, quant à l’autre, il s’agit d’un nouvel espace dans lequel le petit-fils devait disposer des repères, de sorte à permettre à son ascendant de se retrouver plus facilement.

Après avoir emprunté plusieurs voies, l’infortuné aurait perdu la boussole à telle enseigne qu’il ne serait pas parvenu à retrouver le chemin du campement comme convenu. Une absence qui pousse sa famille, notamment son épouse, à mener de longues investigations qui se sont révélées infructueuses.

De son côté, Jean Louba-Louba a sûrement tenté de retrouver son chemin mais c’était sans compter sur la densité de la forêt et de la zone qui ne lui était pas familière. Miraculeusement, après 10 jours en forêt, il aurait été découvert le mardi 30 mars 2021 par deux femmes, et son retour parmi les siens a apaisé toutes les inquiétudes. D’autant que sa famille se demandait si Jean Louba-Louba avait été victime d’un accident de chasse, devenu monnaie courante dans la localité. Pour d’autres, l’ancien élément de la GR qui ne sait pas nager, avait été emporté par les eaux de la rivière Ondili.

De retour à Franceville, c’est un ouf de soulagement que vont pousser ses proches. Plus de peur que de mal au final, Jean Louba-Louba a été retrouvé et serait pour l’heure en soins à l’hôpital Amissa Bongo. Bien que de nombreuses interrogations restent en suspens, pour l’heure, l’ancien militaire se remet peu à peu de son séjour en forêt. Les plus sceptiques font état d’un sort des génies de la forêt qui n’auraient pas apprécié l’intrusion du chasseur sur leur territoire.