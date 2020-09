Gabon: Ulrick Eneme Ella absent de la liste des Panthères

Présent devant la presse en visioconférence pour donner les noms des joueurs devant participer au stage qui sera ponctué par une rencontre amicale contre le Bénin, Patrice Neveu a produit une liste sans Ulrick Eneme Ella. Attendu dans la liste pour son premier regroupement dans la tanière, le nouveau sociétaire de Brighton en Angleterre ne sera finalement pas de la partie pour ce stage avant la rencontre cruciale contre le Bénin.

Les férus du ballon rond et les fans des Panthères attendaient de voir pour la première fois le jeune Ulrick Eneme Ella ancien attaquant de l’Amiens Sporting Club et néo avant centre de Brighton and Hove Albion Football Club à l’oeuvre avec les Panthères du Gabon. Ce ne sera pas pour cette fois car dans la liste dévoilée ce vendredi 25 septembre par le sélectionneur Patrice Neveu, son nom n’y figure pas.

Une absence qui interpelle et qui conduit l’opinion à s’interroger. A l’heure où le sélectionneur national a annoncé vouloir rajeunir son groupe, une volonté rendue effective par sa tournée de détection en Europe pourquoi un jeune talent comme Ulrick Eneme Ella ne fait-il pas du groupe ? Est une volonté du coach ou du joueur lui même ?

En balance entre la sélection gabonaise et l’équipe de France espoirs dont il est du reste l’un des éléments, Ulrick Eneme Ella a–t-il lui même demandé à ne pas intégrer pour l’heure, les Panthères ? Muri–t-il sa réflexion ou les problèmes de fonctionnement de football gabonais sont-ils à l’origine de l’indécision du néo-attaquant de Brighton ?

Autant de questions qui pour l’heure sont sans réponse. Pourtant aux termes d’une interview accordée au quotidien L’Union, le Franco-gabonais s’était plutôt montré enthousiaste à l’idée de jouer avec les Panthères. « Patrice Neveu est un excellent éducateur et un très bon pédagogue. Il ne nous a rien imposé. Mais il a mis en avant les possibilités et opportunités qu’on peut avoir avec la sélection A d’une nation. En effet, évoluer aux côtés de joueurs tels Aubameyang, Bouanga, Lemina ou Ibrahim Ndong, peut booster une carrière. Jim Allevinah, qui évoluait en 4e division, s’est vite retrouvé en L2 après avoir accepté de porter la tunique des Panthères », avait-il déclaré.