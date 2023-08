Gabon-UE : Rosario Bento Pais fait ses adieux à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président de la République Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais Rénovation l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Gabon, Rosario Bento Pais. Il était question pour la diplomate de faire ses adieux au numéro un gabonais après quatre ans à la représentation diplomatique.

Arrivée en fin de mission, la diplomate européenne a profité de cette audience accordée par le chef de l’État gabonais pour dresser un bilan de ses actions menées depuis 2019. Occasion pour les deux personnalités de faire un tour d’horizon des liens de coopération entre le Gabon et l’Union européenne.

Les coopérations entre l’UE et le Gabon au menu des échanges

Ainsi, durant les discussions, les deux personnalités ont échangé sur diverses questions, notamment l’évaluation des relations diplomatiques et politiques entre le Gabon et l’Union Européenne. Ali Bongo Ondimba et Rosario Bento Pais ont convenu de la nécessité d’un renforcement de la coopération bilatérale à travers le partenariat politique datant de l’an 2021.

Au nombre des sujets impactant les enjeux régionaux et multilatéraux, il y avait entre autres la question de la bonne gouvernance, la situation économique et sociale du pays, des droits de l’Homme, de la lutte contre la corruption pour ne citer que ceux-là. Plusieurs domaines d’intérêt commun ont donc été au cœur de cette rencontre d’adieux.

Mission terminée pour Rosario Bento Pais

Rosario Bento Pais a pris ses fonctions au Gabon en septembre 2019. La diplomate avait été accréditée le 5 octobre 2019 pour 4 ans. Durant son mandat, elle a été un partenaire actif dans la promotion des priorités du pays.

En 2021, le nouveau programme indicatif pluriannuel 2021-2027 de l’UE et le Gabon a été adopté. S’agissant des domaines prioritaires, tels que la protection du climat, de l’environnement, les défis sécuritaires et autres ont été ses champs de bataille.