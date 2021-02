Gabon: Tullow Oil cède ses actifs à Panoro Energy pour près de 40 milliards

La situation économique que traverse le Gabon et notamment son secteur pétrolier, oblige de nombreux opérateurs sectoriels à revoir en profondeur leurs stratégies. Ainsi, après Total ou encore Assala qui avaient réduits leurs investissements au plus fort de la crise, c’est au tour de Tullow Oil de revoir sa stratégie en cédant notamment ses parts en Guinée Equatoriale et au Gabon à Panoro Energy pour près de 180 millions de dollars (100 milliards de FCFA).

L’annonce a été faite par la société indépendante britannique Tullow Oil, détentrice d’un portefeuille de plus d’une vingtaine de champs non-opérés en onshore et offshore au Gabon. Opérant un virage stratégique avec pour ambition de stabiliser sa situation financière, l’opérateur pétrolier vient de céder une part importante de ses actifs en Afrique centrale, notamment en Guinée Equatoriale et au Gabon.

En effet, conscient des difficultés actuelles du secteur, l’opérateur aux 16,000 barils/jour présent dans le périmètre de Dussafu au large du Gabon, a décidé de se délester de 10% d’intérêts dans ce gisement. Pour un montant de 70 millions de dollars (un peu moins de 38 milliards de FCFA), c’est donc Panoro Energy, un autre opérateur britannique, qui récupère ces parts ainsi que l’ensemble de son portefeuille équato-guinéen pour près de 61 milliards de FCFA.

Déboursant un montant global de près de 100 milliards de FCFA, Panoro Energy ASA, s’adjuge donc un joli portefeuille d’actifs qui devrait de facto le placer sur un échiquier de plus en plus dense. A noter que pour ce qui est du Gabon, le paiement se fera en deux phases avec un versement initial de 46 millions de dollars en espèces, et un supplément de 24 millions de dollars une fois que la production commencera.

« Importantes » comme l’a souligné Rahul Dhir, directeur général de Tullow Oil, ces « transactions à valeur ajoutée auront un effet positif sur la situation financière de Tullow qui cherche à réduire davantage sa dette nette et à poursuivre des discussions constructives avec ses créanciers ». Des transactions qui, par ailleurs, « s’inscrivent pour Tullow, dans le cadre de sa stratégie consistant à investir son capital dans des opportunités d’investissement à haut rendement et génératrices de liquidités ».