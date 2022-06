Gabon: troisième cuvée du concours national des talents numériques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 16 juin 2022 s’est tenue la finale de la troisième édition du concours national des talents numériques 2022 intitulé « comment le numérique pourrait-il reduire la violence en milieu scolaire » organisé par l’agence de conseil en communication global Blanc Cristal à l’Institut Français du Gabon. Au total, 10 enfants et jeunes adultes ont été récompensés. Ces derniers se sont fait distinguer par des projets pertinents qui se conjuguent avec l’esprit dudit concours.

Le 16 juin dernier à l’initiative de l’agence de conseil en communication global Blanc Cristal en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)le concours national des talents numériques 2022 a livré sa troisième cuvée. Résultat, 10 enfants et jeunes adultes ont été récompensés. Ces compétiteurs se sont individualisés par des projets perspicaces qui vont dans la droite ligne de la thématique abordée.

En effet, selon l’agence de communication global le Blanc de Cristal plus de 580 participants issus de 18 écoles dont 27 finalistes ont présenté leur solution sur comment le numérique peut lutter contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Allant du primaire aux universitaires sans oublier les élèves en situation de handicap, les prototypes présentés ont tous leur particularité. Un lauréat par catégorie a été primé jeudi dernier.

Parmi ces 27 finalistes répartis dans les 5 catégories, les lauréats au nombre de 8 ainsi que 2 coup de cœur du jury ont été récompensés. Andzembe Norha et Mattieu Melissa pour le prix primaire, Nzikou Lena et Yonkeu Eulalie pour le prix collège, Saizonou Mattéo et Moungoungou Calvyn pour le prix lycée, Koudi Mélissa Chéronne pour le prix étudiant.

Mais egalement Ndemezo Owono Joël pour personne en situation de handicap, Yara et Yelena Bigourd, Alissa Essono et Ngomagoue, Lick pour le prix coup de coeur du jury, Mbana Mbourou Fagelias pour le prix Digie girl, Callens Ilyos, Aria Benket, Alini Emmanuel, N’na Nze Ivana pour le prix Espoir, Nguema Nelson pour le prix de personne en situation de handicap et Rotoumba Lukas avec le prix du coup de coeur du public.



Le rendez-vous a été pris pour la 4e édition prévue pour l’année prochaine mais avec un statut de Concours international. Selon Virginie Mounanga, CEO de l’agence Blanc cristal « Cette fois-ci à l’international parce que nous avons déjà un partenariat en cours avec la Côte-d’Ivoire et le Sénégal. Les champions du Gabon vont rencontrer ceux du Sénégal ou de Côte-d’Ivoire. Donc c’est une nouvelle aventure qui commence de manière extraordinaire » a-t-elle déclaré.

