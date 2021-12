Gabon: trois morts dans un accident au village Mboukou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le regrettable accident aurait eu lieu le mardi 28 décembre 2021 au village Mboukou, à une trentaine de kilomètres de la ville de Mouila dans la province de la Ngounié. Selon plusieurs sources concordantes, le conducteur d’un bus de marque Hiace en provenance de Libreville aurait quitté la chaussée lorsqu’il abordait un tournant. On dénombre 3 pertes en vies humaines.

Le mardi 28 décembre 2021 restera gravé à vie dans les mémoires des Gabonais et plus particulièrement ceux vivant dans la province de la Ngounié. Et pour cause, cette journée qui ne présageait rien d’extraordinaire a tourné au drame avec la survenue d’un accident de circulation sur l’axe Libreville-Moabi par la route économique.

En effet, au village Mboukou, à une trentaine de kilomètres de la ville de Mouila, le conducteur du bus aurait effectué une fausse manœuvre. « C’est au niveau du village Mboukou que le véhicule à bord duquel se trouvaient plusieurs passagers a quitté la chaussée avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Il terminera sa course contre une maison en planches, les quatre roues en l’air. Trois personnes sont décédées sur-le-champ alors que les blessés ont urgemment été conduits à Mouila et à Bongolo où ils sont soumis à des soins intensifs » a déclaré un des témoins au site Topinfosgabon.

Toute chose qui remet sur la table le manque de dispositif sécuritaire de prévention tels des gardes-fous et autres panneaux d’avertissement sur nos routes départementales. Si certaines routes du réseau gabonais sont peu praticables, et ne sont pas étrangères aux accidents de la circulation, le manque de vigilance des conducteurs fait partie des principales causes des sinistres de la voie.