Gabon: trois hommes condamnés à 19 et 12 ans de prison pour vol, viol et association de malfaiteurs

Le lundi 1 mars 2022, c’est devant la Cour criminelle ordinaire de Libreville dans la province de l’Estuaire que Charly Nziengui, Eddy Sunday et Nantenin Mahamadou respectivement de nationalités gabonaise, nigériane et guinéenne, ont vu leur peine alourdie à 19 ans de réclusion criminelle pour les deux premiers cités et 12 ans pour le troisième et devront payer la somme de 15 millions FCFA au titre de dommages et intérêts. Ces derniers ont été reconnu coupable des faits de vol qualifié, association de malfaiteurs et viol commis sur la personne de Amelie M.T commis en octobre 2012, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 et 11 octobre 2012 au quartier Mindoubé. Ce jour-là, Charly Nziengui, Eddy Sunday et Nantenin Mahamadou sont à bord du taxi conduit par le troisième cité lorsqu’ils garent devant un domicile. Après avoir escaladé la barrière, les trois hommes vont s’introduire au domicile de Amélie M.T. et parviendront à la maîtriser, tout en la menaçant de la tuer si elle ne leur remet pas de l’argent. N’obtenant rien de la victime, le trio fou de rage va ourdir un autre plan.

Pendant que Nantenin Mahamadou fait le guet, Charly Nziengui et Eddy Sunday vont abuser sexuellement d’Amélie M.T. Afin de se libérer de ses agresseurs, elle fera la morte. La laissant au sol, le trio va fouiller la maison de leur victime et vont dérober des sacs contenant plusieurs effets avant de prendre la fuite à bord de leur véhicule. Une fois les criminels partis, la courageuse femme va demander de l’aide à ses voisins et va alerter sa famille qui va la conduire dans une structure hospitalère tout en déposant une plainte contre X auprès de la police judiciaire.

Au terme de plusieurs semaines d’enquête, le trio de malfaiteurs sera interpellé par les éléments de la police judiciaire et placé sous mandat de dépôt le 1er février 2013. Lors de leur comparution, les trois hommes vont reconnaître les faits qui leur seront reprochés. Des aveux pour lesquels le ministère public a requis la prison à vie ainsi que 35 millions au titre de dommages et intérêts.

Au terme des débats, la Cour s’est prononcée en reconnaissant les accusés coupables des faits de vol qualifié, viols avec tortures et association de malfaiteurs. Nantenin Mahamadou a écopé de 12 ans de prison et devra encore rester 3 ans derrière les barreaux. Quant à Charly Nziengui et Eddy Sunday, ils ont chacun été condamnés à 19 ans de réclusion criminelle. De plus, le trio doit payer la somme de 15 millions FCFA au titre de dommages et intérêts.