Gabon: trois délinquants fauniques aux arrêts pour trafic de peaux de panthères

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 13 décembre 2021, dans la ville de Lébamba dans la province de la Ngounié, trois hommes respectivement de nationalité gabonaise, malienne et tchadienne, ont été appréhendés en flagrant délit de détention et de tentative de vente de deux peaux et 20 dents de panthères. Cette arrestation a été rendue possible grâce au travail coordonné des agents de la Police Judiciaire, de ceux des Eaux et Forêts en poste dans cette localité et de l’ONG Conservation justice.

La lutte contre le trafic d’espèces intégralement protégées est une priorité pour l’Etat car intégrant les 17 objectifs de développement durable mis en place par la cellule des Nations Unies au Gabon. Dans cette optique, trois individus en l’occurrence Nicaise Mboumba, Mamadou Kouyate et Diallo Mamadou Saliou ont été arrêtés vendredi dernier, en possession de deux peaux et 20 dents de panthère qu’ils tentaient de vendre dans la ville de Lébamba.

Des arrestations rendues possibles grâce au dynamisme des agents de la Police Judiciaire en poste dans cette localité. L’opération était appuyée par des membres de l’ONG Conservation Justice, qui travaillent en étroite collaboration avec les Eaux et Forêts. « Ces pièces étaient entre les mains de Mamadou Kouyaté qui avait l’intention de les vendre discrètement. Interrogé, ce dernier a cité Diallo Mamadou Saliou comme complice. A son tour, il a été appréhendé dans la localité de Lébamba. Puis, toujours dans la même journée, Nicaise Mboumba a été cité comme troisième présumé trafiquant impliqué dans cette affaire » peut-on lire dans le communiqué de l’ONG Conservation justice parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Conduits au poste de police, les trois hommes ont reconnu les faits reprochés. Ils sont actuellement en garde à vue en attendant la suite de la procédure. Une fois l’enquête préliminaire finie, Nicaise Mboumba, Mamadou Kouyate et Diallo Mamadou Saliou cause seront présentés devant le Procureur de la République.