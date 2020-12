Gabon: trois délinquants fauniques arrêtés à Ndendé

Malgré le durcissement de la législation en matière de criminalité faunique, les trafiquants d’espèces animales semblent ne pas être découragés. La preuve, avec l’interpellation les 11 et 13 décembre 2020, à Ndendé dans la province de la Ngounié de Fabrice Ngueba et Elino Nzie Boussougou, deux cultivateurs de nationalité gabonaise accusés de trafic d’ivoire d’éléphant.

Ces interpellations ont été rendues possibles grâce à une opération menée conjointement entre l’antenne de Police judiciaire (PJ) et la Direction provinciale des Eaux et Forêts, appuyée par l’ONG Conservation justice qui a permis de mettre la main sur les deux présumés trafiquants. Les deux cultivateurs, la trentaine révolue, ont été interpellés le 11 décembre dernier, en possession de 7 pointes d’ivoire dont 4 entières et 3 sectionnées en 8 morceaux.

En effet, c’est grâce à un traquenard que les deux délinquants fauniques et le propriétaire d’une partie des ivoires, le dénommé Fabrice Mangui ont été interpellés alors qu’il tentait de vendre leur butin. « Au bout de plusieurs heures d’attente, deux jeunes hommes sont arrivés dans un véhicule de transport en commun clando. Ils étaient munis de deux sacs d’emballage de farine. Les deux suspects, Fabrice Ngueba et Elino Nzie Boussougou, ont aussitôt été interpellés », précise le communiqué de l’ONG Conservation justice.

En attendant d’être présentés devant le procureur de la République de la formation spécialisée du Tribunal de première instance de Libreville pour répondre des faits de complicité de détention et celle de tentative de vente d’ivoire dont ils risquent jusqu’à 10 ans de prison conformément aux dispositions de l’article 388 du code pénal, Fabrice Ngueba, Elino Nzie Boussougou et Fabrice Mangui sont gardés à vue dans les locaux de la Police Judiciaire de Mouila.