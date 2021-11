Gabon: TransUrb sur les pas de la Sogatra?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable outil social, le « Ngori », entendez par là la gratuité du transport en commun incarnée par la société Trans’urb aura permis le déplacement en zone urbaine de pas moins de 12,5 millions de personnes au 1er semestre. Pourtant, ladite société présente déjà des signes d’un essoufflement réel avec l’apparition des remous internes liés aux impayés de salaires depuis quelques mois. De quoi laisser planer le spectre d’une trajectoire identique à celle de la Sogatra.

De plus en plus absente dans certaines zones où il s’était érigé en facilitateur, le service de gratuité de transport en commun via Trans’urb inquiète. Les populations de l’espace urbain en viennent à se questionner sur la pérennité de cette entité dont la stabilité serait similaire à un château de sable. D’ailleurs, plusieurs salariés de ladite société révèlent tirer le diable par la queue depuis quelques mois. Paiement décalé, voire simple absence de fonds, la situation est préoccupante.

Pour la contourner, certains transporteurs de zone en viennent à taxer les habitants aux heures dites de couvre-feu. Le but étant de ramener le pain à la maison. Joël Lehman Sandoungout, Directeur général de Trans’urb ne semble pas informé de ces pratiques. Ce dernier a récemment annoncé que tout y allait pour le mieux. Une déclaration qui découle plus d’une stratégie de gain de temps face à la situation qu’à la réalité.



Pas de quoi surprendre les employés qui nous ont indiqué qu’ils craignaient une trajectoire identique à celle de Sogatra. Solide pour les différentes équipes managériales qui y sont succédé, cette société courait à sa perte avec une dette colossale liée aux salaires impayés notamment. À ce jour, le mastodonte du transport en commun dans notre pays fait l’objet de vifs débats entre la tutelle disposée à la liquider et les employés qui privilégient une restructuration. Un vent négatif qui guette Trans’urb.