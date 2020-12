Gabon: Transurb et Trans Akanda bientôt payants!

Annoncée par l’exécutif en avril dernier pour soulager les populations accablées par des difficultés financières au plus fort des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, la mesure de gratuité dans les transports devrait prendre fin d’ici peu pour l’ensemble des usagers. C’est en tout cas ce que laissent penser les nombreux indices parmi lesquels, la suppression de la gratuité des transports pour les personnels soignants pourtant en première ligne dans ce combat contre « l’ennemi invisible ».

Transurb et Trans Akanda. Tels sont les entités qui avaient été sélectionnées dans le cadre de la mesure de gratuité des transports interurbains. Annoncé en avril dernier par l’exécutif dans l’optique de soulager les populations accablées par des difficultés financières au plus fort des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, cette mesure devrait néanmoins prendre fin dans les prochaines semaines.

En effet, après avoir décidé il y a quelques semaines de supprimer la mesure de gratuité des transports pour les personnels soignants pourtant en première ligne dans cette guerre contre la pandémie, le gouvernement Ossouka Raponda devrait étendre cette mesure à l’ensemble des usagers comme nous l’ont confié les responsables de ces entités. Si aucune date n’est pour l’heure fixée par l’exécutif, les populations doivent donc d’ores et déjà s’y préparer.



Après avoir mobilisé un peu plus de 6 milliards de FCFA pour matérialiser cette mesure, le gouvernement devrait donc y mettre fin après un peu plus de huit mois. Une situation qui devrait un peu plus exacerber les difficultés des populations du « Grand Libreville » qui, en plus d’un réseau routier problématique et d’une mobilité réduite, accusent une baisse conséquente de leur pouvoir d’achat.