Gabon: TransMed pour des soins de qualité et de proximité

C’est ce lundi 20 juillet 2020 qu’a eu lieu le lancement officiel de la structure de santé ambulatoire TransMed à son siège sis au quartier Louis, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Dotée d’un parc automobile adéquat et conséquent ainsi que de personnels qualifiés, la structure sanitaire s’engage à offrir l’accès à la santé à domicile et ce, 24/24.

C’est à une réelle innovation que le secteur de la santé s’apprête à assister avec l’avènement de la structure sanitaire TransMed. En effet, cette entité privée officiellement en service depuis ce lundi 20 juillet, se propose d’offrir des services à domicile aux patients atteints d’anomalies en tous genres. Il s’agit entre autres des visites médicales, consultations, soins infirmiers, hospitalisations, ambulances et véhicules sanitaires légers (VSL).

À ce propos, Enzo Willy Mbira Nze à, devant la presse, retracé la genèse de TransMed et sa vision. « C’est suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) du fondateur que l’idée de créer une assistance médicale de proximité est née […] Aujourd’hui TransMed veut donner un confort et faciliter l’accès aux soins aux personnes qui ont la possibilité de se les offrir », a déclaré le responsable Marketing et communication de TransMed.

Pour sa part, le référent médical de ladite structure s’est honoré de relever le défi de proposer aux populations un service de proximité dans la médecine pré-hospitalière. « C’est une première au Gabon dans le domaine de la santé. Cette façon de voir la médecine permet de diminuer les cas graves de patients qui arrivent à l’hôpital en raccourcissant le délai de prise en charge des malades », a déclaré le Dr. Pascal Nze. Une offre de service opportune en période de crise sanitaire liée à la Covid-19 où les patients sont de moins en moins disposés à fréquenter les structures hospitalières par peur de contracter le virus.

Pour information, l’entreprise à vocation hospitalière est dotée d’une équipe dynamique et qualifiée composée de médecins reconnus par le Ministère de la santé et l’Ordre National des médecins. À cela s’ajoute le dispositif logistique qui comprend des ambulances médicalisées modernes et des véhicules de liaison pour les déplacements des patients vers les structures spécialisées. Une véritable plus-value d’ensemble quand on sait que l’accès aux soins relève souvent d’un parcours du combattant même pour les cas graves.