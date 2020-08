Gabon : Transmed et Gras Savoye engagés pour booster l’offre de santé

Sur orbite depuis le 20 juillet dernier avec comme objectif principal « d’offrir des soins de qualité et de proximité aux populations », Transmed entend pour ce faire, multiplier les partenariats pour rendre son offre de services accessible. Ainsi, après s’être alliée au leader des assurances Axa Gabon, la start up dirigée par Cyrille Endama a signé ce jeudi 27 août 2020, un partenariat avec la filiale locale du géant français de courtage d’assurance et de réassurance Gras Savoye.

Après s’être alliée au leader des assurances AXA le 5 août dernier dans l’optique de booster son offre de services, la start up Transmed, considérée comme la première structure privée pour les prestations de services dans tous les domaines de la santé à domicile, a paraphé ce jeudi 27 août un nouveau partenariat visant à rendre son offre de plus en plus accessible.

En effet, à la faveur d’une cérémonie solennelle tenue ce jeudi 27 août 2020 à son siège sis au quartier Louis dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, et qui a réuni d’un côté Cyrille Endama son président directeur général et de l’autre, Cédric Chevaly, Transmed et Gras Savoye Gabon ont officialisé leur partenariat stratégique.

Visant à promouvoir et vulgariser son offre de services, ce partenariat s’inscrit donc dans la droite ligne de l’ambition de Transmed, « d’honorer et privilégier la vie des Gabonais » comme l’a affirmé son directeur général. Rappelant, pour sa part, « la pertinence d’une structure comme Transmed dans le contexte actuel et futur » Cédric Chevaly s’est montré enthousiaste à l’idée de l’accompagner dans son oeuvre.

Deuxième du genre après celui signé avec AXA, ce nouveau partenariat devrait également permettre à Transmed de bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur de renom dans l’optique de favoriser et minimiser le coût d’accès à ses services pour les populations. Sans oublier le fait que Gras Savoye devrait également agir comme un catalyseur pour de futurs partenaires.