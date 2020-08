Gabon: Transmed et Axa s’allient pour «offrir des soins de qualité et de proximité aux populations»

Officiellement lancée le 20 juillet dernier, la structure de santé ambulatoire Transmed n’aura mis que quelques semaines avant de se fondre dans son écosystème. Ainsi, à la faveur d’une cérémonie qui s’est déroulée ce mercredi 5 août 2020 à Libreville, l’entreprise dirigée par Cyrille Endama a signé une convention de partenariat avec Axa Gabon, offrant ainsi la possibilité aux assurés de cette société, de bénéficier de soins de santé à domicile.

« Nous voulons à travers cette entreprise, honorer et privilégier la vie de nos semblables. Transmed, au-delà des services proposés, vient comme une réponse à notre situation actuelle de vie. C’est aussi un gain inestimable de temps, un contrôle sur sa vie et sur son temps ». En soulignant les points saillants de son entreprise le 20 juillet dernier en marge de son lancement officiel, le Président directeur général de ce service de santé à domicile Cyrille Endama, plantait le décor.

Un peu plus de deux semaines plus tard, ce n’est donc que fort logiquement, que Transmed a décidé de s’allier à un géant du secteur des assurances au Gabon. En effet, dans la continuité du processus d’amélioration de son service « qui repose essentiellement sur une prise en charge immédiate, personnalisée et rapide effectuée par des médecins agréés et reconnus par le ministère de la Santé et l’Ordre national des médecins », la structure de santé ambulatoire a paraphé une convention de partenariat avec AXA Gabon.

Cette convention « idéale » pour Transmed, qui entend « rendre son offre de service plus accessible aux populations » comme l’a souligné Enzo Mbira Nze un de ces responsables, s’inscrit également dans la stratégie globale d’un des leaders gabonais des assurances, qui entend « agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte », notamment à travers sa stratégie « payer to partner » comme l’a souligné Théophile Jocelyn Mboro Assogho DG d’Axa Gabon. A noter que dans sa stratégie de développement, Transmed entend également nouer d’autres partenariats.