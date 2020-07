Gabon: transfert d’argent d’Airtel money vers UBA désormais possible

C’est à la faveur d’une conférence de presse virtuelle animée ce vendredi 3 juillet 2020 que Airtel Money et United Bank for Africa (UBA) ont officiellement lancé leur nouveau service conjoint qui devra permettre à leurs différents abonnés et clients de pouvoir rattacher leurs comptes. Un partenariat innovant qui émane du souci de faciliter le quotidien des Gabonais et qui vient notamment souligner leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Airtel Money et UBA Gabon optimisent leur relation banque-opérateur de téléphonie mobile dans l’offre de porte monnaie virtuel en faveur de leurs différents abonnés. Lesquels pourront désormais rattacher leurs comptes bancaires et mobile money. L’annonce a été faite par les deux institutions en présence de leurs différents représentants via un live partagé sur la page Facebook d’Airtel Gabon.

En effet, les clients détenteurs d’un compte actif Airtel Money et d’un compte bancaire ou d’une carte bancaire prépayée UBA Gabon ont désormais la possibilité de transférer de l’argent de leur portefeuille Airtel Money vers leur compte bancaire ou leur carte prépayée UBA Gabon et inversement. Toute chose qui devrait leur permettre entre autres avantages, d’alimenter leurs comptes bancaires, leur cartes prépayées et leur comptes Airtel money sans effectuer de déplacement, 24h/24h, 7 jours/7.

Pour souscrire au nouveau service, certaines conditions doivent être remplies. Le client devra posséder une carte sim airtel active, un compte Airtel money actif, être titulaire d’un compte bancaire ou d’une carte prépayée UBA Gabon. Ce dernier devra ensuite remplir et envoyer sa demande de rattachement au service auprès de UBA Gabon via les adresses suivantes: cfcfgabon@ubagroup.com et digitalbanking-gabon@ubagroup.com .

Une fois la connexion entre le compte bancaire ou la carte prépayée et le compte Airtel money effective, les clients pourront utiliser le service en composant le code *150#, option 5 – Banque et suivre les instructions. Le montant minimum de transfert est de 1000 FCFA, le montant maximum est de 250 000 FCFA pour un plafond journalier de 500 000 FCFA.

Selon Patrick Mouloungui, Directeur de la banque digitale de UBA Gabon, ce service s’inscrit dans le cadre de « la stratégie de digitalisation de l’offre commerciale » de UBA. Une solution innovante qui vient par ailleurs « simplifier le quotidien des clients des deux institutions en leur permettant d’éviter les déplacements physiques non-essentiels en agence, respectant ainsi les gestes barrières nécessaires à la limitation de la propagation de la Covid-19 ».