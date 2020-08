Gabon: transfert d’argent Airtel Money vers Ecobank désormais possible

C’est dans l’optique de favoriser la digitalisation des produits et services, comme recommandé par le gouvernement de la République, de participer aux efforts de lutte contre la pandémie de COVID 19, et enfin dans le souci constant de faciliter le quotidien de ses clients, que Airtel Money et Ecobank Gabon ont noué un partenariat ce vendredi 14 août 2020. Un partenariat innovant qui permettra aux détenteurs d’un portefeuille électronique Airtel Money de le relier à leurs comptes bancaires Ecobank.

Voilà une information qui devrait réjouir les clients de la banque panafricaine Ecobank Gabon, considérant notamment le fait que celle-ci n’opère principalement que dans les grandes villes du pays, en l’occurrence Libreville et Port-Gentil. En effet, Ecobank et Airtel Money optimisent leur relation banque-opérateur de téléphonie mobile dans le but de favoriser la digitalisation des produits et services.

Les clients détenteurs d’un compte actif Airtel Money et d’un compte bancaire Ecobank ont désormais la possibilité de transférer de l’argent de leur portefeuille électronique vers leur compte bancaire Ecobank et inversement. Toute chose qui devrait leur permettre entre autres d’approvisionner leurs différents comptes bancaires et Airtel money sans effectuer de déplacement 24h/24h, 7 jours/7, limitant ainsi les risques d’exposition à la covid-19. Un gros avantage notamment pour les populations de l’intérieur du pays.

Pour souscrire gratuitement au nouveau service, des conditions doivent être remplies. Le client devra posséder une carte sim airtel active, un compte Airtel money actif, être titulaire d’un compte bancaire Ecobank Gabon, avoir une pièce d’identité en cours de validité. Il devra ensuite remplir une fiche de demande de rattachement auprès du service clientèle Ecobank Gabon. Elle se chargera de faire le rattachement et le client recevra une notification SMS une fois le rattachement effectué.

Dès que la connexion entre le compte bancaire et le compte Airtel money est effective, les clients pourront utiliser le service en composant le code *150#, option 5 – Banque et suivre les instructions. S’agissant du montant minimum de transfert il est de 5000 FCFA, lorsque le montant maximum est de 500 000 FCFA par jour.