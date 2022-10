Gabon: Toussaint Nkouma Emane promu à la tête du ministère des Travaux publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dissout le 12 septembre dernier et rattaché un temps à la Primature, le ministère des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures vient de revenir en état de grâce. En effet, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé via une déclaration,ce mercredi 12 octobre 2022, la nomination de Toussaint Nkouma Emane à la tête de ce département.

Décidément le chiffre 12 semble coller à la peau du ministère des Travaux publics. Un mois seulement après sa dissolution à la suite du constat des « lenteurs, constamment observées et dénoncées dans la réhabilitation du réseau routier national » faite par le président de la République Ali Bongo Ondimba, ce département ministériel vient d’être réhabilité.

C’est donc par « par décret du président de la République et sur proposition du premier ministre est nommé ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures Toussaint Nkouma Emane ». A noter que ce dernier occupait jusqu’à sa nomination la fonction de conseiller du président de la République. Gageons qu’il fera mieux que Léon Armel Bounda Balonzi.