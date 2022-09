Gabon: tournée de Nzegho Diecko, comme un remake du «messager intime» Laccruche Alihanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Entamé en depuis un peu plus d’un mois, la tournée effectuée par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais Steeve Nzegho Dieko dénommé « Rendez-vous du Militant » va bon train. Ainsi, si ces rencontres ont, selon cette formation politique, pour objectif d’apprécier l’engagement, la détermination, le soutien indéfectible des militantes et militants, pour de nombreux observateurs de la vie politique gabonaise celle-ci ressemble à s’y méprendre à la tournée effectuée par l’ancien directeur de cabinet du Président de la République Brice Laccruche Alihanga dont la fin dramatique aura marqué par son incarcération à Sans famille.

Steeve Nzegho Dieko sur les traces de Brice Laccruche Alihanga ? C’est l’interrogation soulevée par l’hebdomadaire La Loupe dans son n°540 de ce lundi 26 septembre 2022. En effet, actuellement en tournée depuis plusieurs semaines afin de donner « l’opportunité d’échanger dans un langage décomplexé, franc, direct et sincère », le secrétaire général du PDG semble faire carton plein au vu de l’affluence qu’il draine à chaque étape.

Il faut dire qu’au cours de ce vaudeville regroupant membres du comité permanent, membres du bureau politique et autres hauts cadres du parti, ne se prive pas de bains de foule et cérémonial d’intronisation sous des pas endiablé. Si l’objectif est de démontrer la forte popularité du « parti de masse » à quelques mois des prochaines échéances électorales, notre confrère ne manque pas de trouver des similitudes avec la tournée de l’ancien DCPR Brice Laccruche Alihanga.



« Avant Steeve Nzegho Dieko, un certain Brice Laccruche Alihanga avait fait la même chose, avec plus d’éclat en des temps pas si lointains. La suite ? Oui, la suite est connue de tous: malgré les beaux et loyaux services rendus à Ali Bongo par son ancien collaborateur, le Distingué camarade président n’a pas hésité un seul instant à le coffrer », indique l’hebdomadaire La Loupe. De quoi susciter des questionnements à propos de l’avenir du secrétaire général, surtout que dans les rangs son discours pour le moins vigoureux à du mal à passer.