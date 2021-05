Gabon: toujours pas de reprise des visites aux prisonniers

Alors que dans une note du Commandement en Chef de la sécurité pénitentiaire datée du 18 mai dernier, la reprise des visites aux détenus avait été annoncée, la réalité est tout autre. Et pour cause, plusieurs familles de personnes incarcérées à la prison centrale de Libreville se sont vu refuser l’accès à l’établissement pénitentiaire le 23 mai 2021 sans aucune raison apparente.

C’est l’incompréhension qui habite actuellement les parents des personnes détenues à la prison centrale de Libreville. En effet, alors que le général de division Jean Germain Effayong-Onong avait assuré le 18 mai dernier, dans une note que les visites étaient désormais effectives à la prison centrale de Libreville, la situation laisse penser le contraire.

Un fait corroboré par les responsables de l’ONG SOS Prisonniers Gabon, qui se sont rendus sur place le dimanche 23 mai dans le but de constater l’effectivité de ladite mesure. « Les familles et proches venues avec des approvisionnements destinés aux prisonniers ont été refoulés avec leurs marchandises, sous prétexte que les jours des dépôts des approvisionnements sont désormais les lundis, mercredis et vendredis » a indiqué le président de l’ONG Lionel Ella Engonga.



Selon les témoignages recueillis, l’administration pénitentiaire ne laisserait uniquement qu’aux prisonniers « VIP » des quartiers annexe 1, 2 et autres, continuer de recevoir leurs colis. SOS Prisonniers Gabon voit clairement dans une telle pratique, une « discrimination entre prisonniers », et regrette que cette information n’ait pas été rendue officielle avant. Les regards de nombreuses familles impuissantes sont désormais tournés vers les plus hautes autorités en tête desquelles, Erlyne Antonela Ndembet Damas afin qu’elle fasse la lumière sur cette affaire.