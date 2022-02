Gabon: #touchepasàmonpain, le coup de gueule des populations

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis plusieurs jours les baguettes de pain vendues habituellement à 125 FCFA ont disparu des coins de vente de plusieurs boutiquiers du Grand Libreville pour faire place aux mini baguettes, vendues à 75 FCFA l’unité. Alors que le gouvernement avait laissé entendre que son prix resterait inchangé en dépit de l’augmentation du sac de farine, la vente de ces mini pains, qui apparaît aujourd’hui comme une duperie, confirme bien l’augmentation du pain au Gabon. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont lancé le hashtag #Touche_pas_à_mon_pain pour protester contre cette insidieuse augmentation.

Cette hausse masquée du prix de la baguette de pain chez les boutiquiers un peu partout dans le pays ne passe pas inaperçue par les populations, sauf pour les moins avertis. Badigeonné de chocolat, de beurre, d’huile, de légumes, ou tout simplement sec, le pain, cet aliment quotidien est la raison de vivre de beaucoup de Gabonais et peut constituer la principale denrée du pauvre. Pourtant, avec cette histoire d’augmentation, obtenir du pain peut constituer une problématique.

En effet, depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers du Grand Libreville ne sont plus approvisionnés en pain, et dans d’autres, il n’y a plus que des bouts de pain vendus à 75 FCFA l’unité. « Ce qui ne nous arrange pas quand on multiplie 75 x 2 », a poussé un internaute sur les réseaux sociaux. On comprend alors que la rencontre qui s’est tenue le 4 février dernier entre le ministre en charge de l’Economie, Nicole Janine Lydie Roboty et les acteurs de la filière meunière, ne semble à l’heure actuelle pas avoir produit les résultats attendus.

Dans un communiqué, le ministère de l’Economie a pourtant tenu à rassurer que le prix de la baguette de pain reste « maintenu à 125 FCFA chez les boulangers et les détaillants (boutiquiers et autres ». Dans ce même communiqué il est par ailleurs indiqué que « toute pratique de coûts excédant les montants de 125 FCFA pour la baguette et de 75 FCFA la demi-baguette constitue une infraction ». Sauf que cette décision semble peu suivie par certains détaillants qui usent de stratagèmes en proposant uniquement à la vente les demi-baguettes de pain. Toute chose qui pénalise le portefeuille des consommateurs.