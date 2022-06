Gabon: TotalEnergies investit dans le secteur forestier

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucun doute l’information économique la plus invraisemblable de ces dernières semaines. En effet, après plus de 9 décennies dans le secteur pétrolier gabonais, la société TotalEnergies a décidé d’étendre ses investissements dans le secteur forestier en acquérant 49 % des parts de la Compagnie des bois du Gabon (CBG).

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mercredi 15 juin que le géant pétrolier français annoncé l’opération d’acquisition des parts aux Compagnies des bois du Gabon. Une opération qui rentre dans le cadre de la diversification des activités de la compagnie pétrolière qui souhaite jouer un rôle majeur dans le développement du secteur forestier.

Ainsi, elle ambitionne établir un nouveau modèle de gestion forestière qui « permettra de développer un nouvel équilibre entre, d’une part, une production de bois durable transformé localement alliée à la séquestration du carbone et, d’autre part, la production de crédits carbone associés, grâce à la réduction de l’impact des activités forestières, le reboisement, l’agroforesterie et la conservation de forêts naturelles ». Certifiée Forest Stewardship Council (FSC), la CBG gère 600 000 hectares de forêt au Gabon. Un atout non négligeable pour TotalEnergies.

Pour mettre en oeuvre cet ambitieux projet, l’entreprise entend consacrer plus de 60 milliards de FCFA par an « TotalEnergies projette d’y consacrer 100 millions de dollars par an afin de se constituer un portefeuille de projets capable de générer au moins 5 millions de tonnes de CO 2 de crédits carbone par an d’ici à 2030 ».