Gabon: «Torse Nu 2.0» de Garçin Lagaçant dans les bacs

C’est l’événement de l’année pour le membre fondateur du Collectif 7KP et du groupe K2H. Garçin Lagaçant, de son vrai nom Mboundou Moukaga Leonel Garçin, puisque c’est de lui qu’il s’agit, livre ce 8 juillet 2020 son premier album « Torse Nu 2.0 », signé chez Hong Production, plusieurs années après avoir fait ses premiers pas dans l’univers musical. Garçin Lagaçant,Collectif 7KP,Gabon

A 31 ans, la carrière de Garçin Lagaçant est définitivement lancée. Annoncé il y a plusieurs mois notamment avec la sortie d’un de ses extraits « Le vent de mars » en collaboration avec Sbaak et Psyko en février dernier, le premier album du co-fondateur du collectif 7KP est officiellement disponible sous la houlette du label Hong Production, chez qui, il a signé depuis 2019.

Il s’agit d’un projet de 15 titres et des collaborations avec différents artistes parmi lesquels on peut citer Amenem, Styve, Mister Amazing, Sbaak, entre autres. On note également la participation pour la conception musicale de plusieurs beatmakers dont Chris Da Crazy, Joyla Dacrazy Beatz, Owoninho Rodzeng, Freddy Beatz, Giskard 16 et Nostalzik. « Torse Nu 2.0 » est rendu disponible sur toute les plateformes de téléchargement, notamment sur Gstoremusic sur lequel il est vendu à 2010 FCFA.

Pour la petite histoire, c’est en 2015 que Garçin Lagaçant en accord avec son complice YL Kazo, entame une carrière solo. Le titre « Gabonitudes » qui a presque mis les mélomanes gabonais d’accord, va être son premier single. En 2016 lors des Urban Rap Star, marquant le sixième anniversaire de la radio Urban FM, célébré à l’Institut Français du Gabon, il réussit grâce à sa prestation, à convaincre Massassi, leader du groupe Ha’yœ et patron du label Recplay, lequel va décider de travailler avec lui. La collaboration va donner naissance à deux singles, « On s’en fout nous » featuring Jey RspctMe du Collectif BGMFK et « Street Illegal » avec Syanur & Fath.