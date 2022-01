Gabon: tombée de rideau sur le Concours Plan d’Affaires «eStartup Challenge»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 23 décembre 2021, l’hôtel Le Nomad a servi de cadre à la cérémonie de clôture du Concours Plan d’Affaires dénommé « eStartup Challenge ». Une compétition qui prime les meilleurs plans d’affaires dans le cadre des activités du projet eGabon composante 2 et qui a permis au lauréat de bénéficier d’un accompagnement de 12 mois dans deux incubateurs nationaux.

Cette cérémonie présidée par le ministre d’Etat, ministre de la Communication et de l’Economie numérique Anicet Mboumbou Miyakou marquait une étape importante pour les lauréats de ce concours lancé en septembre 2020. Cette compétition primait cinq entreprises en phase de démarrage et cinq autres en phase de croissance, pour leur proposer un programme d’accélération favorisant leur croissance.

A noter que les lauréats ont pu proposer des solutions innovantes dans divers domaines notamment le secteur de la santé, l’agriculture, la culture, la géolocalisation, l’accès à l’électricité et internet dans les transports. Les vainqueurs se sont partagé une enveloppe de 300 millions de FCFA et bénéficié d’un accompagnement des incubateurs tels que la SING et Ogooué Labs.

« Ces champions viendront compléter les efforts du gouvernement pour faire du secteur des TIC, un acteur essentiel de la croissance qui permettra aux jeunes de s’insérer dans la vie active, participant ainsi de manière significative à la réduction du chômage auprès de cette catégorie de la population qui représente l’avenir de notre nation », a indiqué le Directeur général de la promotion de l’économie numérique Raphaël Mezui Mintsa.