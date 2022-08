Gabon-Togo: Ali Bongo et Faure Gnassingbé à l’école du Commonwealth

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 20 août 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu conjointement avec son homologue du Togo Faure Gnassingbé et la secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland. Occasion pour cette dernière de présenter aux deux chefs d’Etat les opportunités qu’offre cette organisation inter-gouvernementale notamment sur le plan social, économique et politique.

Préalablement en tête à tête, les deux Chefs d’Etat ont passé en revue la coopération bilatérale et réaffirmé leur ferme volonté de la renforcer et de la hisser à un niveau supérieur, par l’organisation de consultations régulières dans divers domaines, notamment la sécurité, l’économie, le commerce ainsi que la question climatique qui sera abordée lors de la Semaine Africaine du Climat qui se tiendra à Libreville du 29 août au 2 septembre 2022.

Dans la foulée, l’adhésion du Gabon et du Togo au Commonwealth le 25 juin dernier a été longuement évoquée par les présidents Ali Bongo Ondimba et Faure Gnassingbé et Patricia Scotland qui a profité de cette occasion de présenter les valeurs qui sous tendent le Commonwealth. « Nous avons été impressionnés par la palette d’opportunités qu’offre le Commonwealth à ses pays membres », a déclaré le président togolais à l’issue de cette rencontre.

Tout en réaffirmant que l’adhésion du Gabon et du Togo n’était en rien une opération de communication, Faure Gnassingbé a relevé que les deux Etats pouvaient « tirer partie de la diversification » des partenaires.