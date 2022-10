Gabon: Tita Nzebi se découvre à travers le film documentaire Mu Mutu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mu Mutu «Grâce à l’homme », c’est le titre du film documentaire réalisé par Charles Mallo et produit par Bibaka Music Label qui retrace le parcours de l’une des plus belles voix de la musique gabonaise Tita Nzebi. Dans cette œuvre d’une trentaine de minutes, le public est transporté des forêts de Mbigou dans la province de la Ngounié à la région parisienne en France où l’artiste vit et développe sa carrière.

Dans ce film documentaire au relent autobiographique, l’auteur des célèbres Dictature inavouée et encore Ba Ngu, raconte son parcours et plus particulièrement la genèse de sa musique qui selon Marc Mvé Bekale, Maitre de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardennes et spécialiste d’étude afro-américaines, est une « invitation au voyage ». Un voyage à travers les rythmes tirés du répertoire traditionnel et populaire du peuple Nzebi.

Ainsi, dans cette oeuvre visionnable sur la plateforme de vidéo Youtube les internautes pourront découvrir l’univers musicale de Tita Nzebi raconté par elle-même mais aussi le témoignage de plusieurs personnalités à l’instar du docteur en musicologie Nicolas Darbon ou encore Ezin Pierre Dognon doctorant en musicologie qui passent au crible l’essence de la musique de la chanteuse. Il s’agit donc de faire découvrir au public ce rythme qualifié de « musique classique gabonaise ».

Écrivaine et poète aux rythmes traditionnels tirés de la culture transfrontalière nzébi, que l’on retrouve aussi bien au Gabon qu’au Congo-Brazzaville, Tita Nzebi partage dans ce film documentaire les sagesses de son enfance, son vécu mais surtout la profondeur qui anime chacune de ses chansons.

Regardez : Tita Nzebi – Mu Mutu : Un film de Charles Mallo produit par Bibaka