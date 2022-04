Gabon: Télesphore Obame Ngomo rappelle le rôle primordial de la presse dans la consolidation de la démocratie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du Canapé rouge de Gabon Media Time diffusé ce lundi 11 avril 22, le président de l’Organisation patronale des médias au Gabon (OPAM) est intervenu sur la situation de la presse au Gabon. Considérée comme le 4ème pouvoir, la presse devrait naturellement prendre la place qui est la sienne dans le concert du jeu démocratique de notre pays, selon Télesphore Obame Ngomo.

La presse est considérée comme l’institution non gouvernementale la plus indispensable et la plus redoutable pour la démocratie. C’est du moins la conviction qui a longtemps animé les discours théoriques et politiques sur la place du journalisme dans les régimes modernes. Indispensable car, si l’on considère que chaque citoyen a droit à l’information, la presse, elle, joue le rôle de médiateur en garantissant la transparence et la véracité des informations.

A ce titre, Télesphore Obame Ngomo estime qu’il serait temps, à travers l’OPAM, que la presse gabonaise « prenne naturellement la place qui est la sienne dans le concert du jeu démocratique de notre pays ». Mais pour que les journalistes jouent pleinement leur rôle dans la consolidation de la démocratie, les groupes et organes de presse doivent également miser sur une bonne qualité d’écriture et le professionnalisme. « Le challenge que j’ai également est celui de donner à la presse cette force de pouvoir orienter les choses, orienter les débats, orienter la vie de notre pays », a fait savoir Télesphore Obame Ngomo.

L’homme de lettres rappelle à cet effet que la presse peut être à la fois une arme de dissuasion comme une arme destructrice. « On a vu ce que la presse a eu à causer comme dégât au Rwanda par Radio Mille Collines (…) Également, par la voix de Erik Orsenna, membre de l’Académie française, qui écrivait les discours de François Mitterrand, on a vu ce que la presse a fait en inscrivant dans le discours de La Baule les mots démocratie, liberté d’expression, droit de l’Homme. Des mots qui avaient donné lieu à une vague de démocratisation des Etats qui étaient en fait de grands cercles de partis uniques », a rappelé Télesphore Obame Ngomo, à la tête de l’OPAM depuis septembre 2021.



La presse joue un rôle vital, et ses enjeux sont élevés au Gabon. Relever les défis de la corporation est le principal challenge de Télesphore Obame Ngomo. « L’Opam doit être cette idée qu’a évoquée Michel Rocard. Il disait qu’il ne comprend pas pourquoi on continue de dire que la presse est le 4ème pouvoir. Alors que c’est le seul pouvoir qui a la capacité de faire et de défaire tous les autres pouvoirs, le Législatif, le Judiciaire et l’Exécutif », fin de citation.