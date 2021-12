Gabon: Télesphore Obame Ngomo prend officiellement les rênes de l’OPAM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 29 décembre 2021 s’est tenue dans les locaux du média Gabonreview à Libreville la cérémonie de passation de charges entre Guy Pierre Biteghe et Télesphore Obame Ngomo. Après deux mandats successifs à la tête de l’organisation, le directeur de publication du journal Le Mbandja a cédé sa place à celui du Journal d’information et d’analyse politique et sociétale indépendant le Verbe qui prend officiellement les rênes de l’Organisation patronale des médias (OPAM)

Plus de 3 mois après son élection qui a eu lieu en septembre dernier, Télesphore Obame Ngomo a été installé dans ses nouvelles fonctions. En effet, après deux mandats successifs à la présidence de l’Organisation patronale des médias, le Directeur de publication de l’hebdomadaire Le Mbandja Guy Pierre Biteghe a cédé son fauteuil à celui qui était candidat unique lors du scrutin.

Une prise de fonctions qui intervient dans un contexte de crise sanitaire qui, du fait des mesures restrictives édictées par le gouvernement, a eu un impact indéniable sur la santé financière de nombreuses entreprises de presse. Le nouveau président de l’Opam devra donc mettre la redynamisation du secteur comme priorité mais surtout travailler au renforcement de la liberté de la presse.

Autres défis qui attendent Télesphore Obame Ngomo la normalisation des relations entre la corporation et la Haute autorité de la communication (HAC). Mais aussi, le rehaussement de la subvention de l’Etat accordée chaque année à la presse, l’accès des organes de presse à la publicité, le respect par les journalistes des principes d’éthique et de déontologie.