Gabon Telecom met en garde sur les risques de cyberattaques

A l’heure où le géant russe Kaspersky spécialisé dans la sécurité et la lutte contre les logiciels espions, les virus, et autres chevaux de Troie, vient de révéler que le continent africain serait devenu au fil des ans la cible des hackers, Gabon Telecom leader des télécoms a décidé de réagir. Ainsi, à travers un webinaire qui a vu la participation de nombreux acteurs dont Kaspersky, l’entreprise dirigée par Abderrahim Koumaa a tenu à interpeller les décideurs et acteurs de différents secteurs.

Avec des chiffres de plus en plus inquiétants dans le monde touchant un nombre croissant de victimes pour un coût faramineux, les cyberattaques représentent un réel danger pour les entreprises. Ainsi, dans l’optique de souligner l’impact de ces actes de piratage informatique sur Internet, Gabon Telecom leader dans le secteur au niveau national a organisé un webinaire le 22 juillet dernier.

En ligne de mire de ce séminaire virtuel qui a vu la participation de nombreux acteurs dont Kaspersky et Arbor, deux géants en matière de cybersécurité, la sensibilisation des décideurs sur les enjeux liés à la sécurité de l’information comme l’a souligné Hamid Bensaid Directeur des Systèmes d’informations de Gabon Télécom. Il était donc question pour Gabon Telecom, d’évoquer en profondeur une thématique qui touche de plus en plus le pays.

Dans un contexte où les entreprises aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, doivent faire face à des défis opérationnels, financiers et désormais sanitaires d’envergure, cette initiative a donc permis de mesurer la teneur d’un phénomène dont la facture en 2017 s’est élevée à près de 20 milliards de dollars soit un peu plus de l’équivalent du PIB du Gabon. A noter qu’au sortir de ce webinaire, les parties prenantes ont appelé les autorités à doubler le budget lié à la cybersécurité.