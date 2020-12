Gabon Telecom, leader du secteur des télécommunications avec un million d’abonnés internet

C’est ce que révèle le rapport 2020 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur l’observatoire des marchés au second trimestre 2020 au Gabon. En effet pour cette année encore l’opérateur conserve sa place de leader avec un parc d’abonnés estimé à 1 082 716 soit une part de marché de près de 57%.

Soucieux de contribuer de manière efficiente à la pérennité et à la facilitation d’accès de ses services, notamment internet, Gabon Telecom n’a de cesse de proposer des offres de plus en plus accessibles. Une stratégie qui a permis de maintenir son leadership dans le secteur des télécommunications.

Ainsi, selon le rapport de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’opérateur a réalisé de belles performances sur le marché en se positionnant comme leader incontesté. Dans la répartition du parc d’abonnés par opérateur, l’entreprise détient 56,42% de parts de marché sur l’internet mobile quand son concurrent direct Airtel Gabon n’en détient que 42,13%.

Sur le parc d’abonnements par opérateur, Gabon Telecom arrive en tête avec un parc estimé, selon l’Arcep, à 1 082 716 abonnés. Un chiffre auquel s’ajoutent ses abonnés internet fixe estimés à 19 608. Dans l’internet mobile Airtel mobile compte 808 471 abonnés sur un parc d’abonnements global de 1 919 112 abonnés.

Au 2ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires du segment internet du marché des télécommunications est de 28.93 milliards de FCFA, il connaît une hausse de 5% par rapport à celui réalisé au trimestre précédent pour un cumul s’établissant à 56.48 milliards de FCFA depuis janvier 2020.