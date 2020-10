Gabon Telecom en soutien à la formation des étudiants de l’INPTIC

Ce mercredi 21 octobre 2020, le siège du leader du secteur des télécommunications Gabon Telecom sis à l’Immeuble de 9 Étages a servi de cadre pour la cérémonie de remise de matériel destiné à la formation pratique des étudiants de l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC). Une action de l’opérateur qui s’inscrit dans sa volonté de participer de manière active à la formation de la jeunesse gabonaise.

Sollicité par l’INPTIC, l’opérateur de télécommunication a répondu favorablement pour la fourniture de matériel destiné à la formation pratique des étudiants de cet établissement supérieur. Ce don intervient après une première action similaire posée en février 2019 dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l’INPTIC.

Composé d’un lot important de câbles, de multimètre, manchons optiques et autres connecteurs, ce matériel a été présenté par le chef de service installation de Gabon Telecom Paterne Ibily. Il faut souligner que cette action de Gabon Telecom s’inscrit dans la volonté de contribuer de manière significative à la formation des jeunes techniciens gabonais.

Selon le directeur général de l’opérateur Abderrahim Koumaa, ce don servira principalement à la formation liée aux métiers de la fibre optique. « Les besoins du marché gabonais, et international, sont en constante évolution. L’avenir est indubitablement digital et il s’agira pour les jeunes diplômés de se challenger en permanence sur les opportunités offertes par les métiers de la fibre optique et de la cybersécurité. », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le directeur général de l’INPTIC, Claude Ahavi n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction. « Il s’agit du 2è geste de Gabon Telecom en faveur de notre établissement. Ce matériel nécessaire et coûteux permettra de résoudre les difficultés que rencontrent les enseignants dans la gestion des travaux pratiques. », a-t-il souligné.