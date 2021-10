Gabon: téléchargez votre passe sanitaire sur «monattestationcovid.ga»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 25 octobre 2021, le ministère de la Santé a informé les populations de la mise en place d’un site permettant le retrait des attestations de vaccination contre la Covid-19 avec QR Code. Ainsi, les personnes ayant reçu les deux doses de vaccin pourront télécharger en ligne leur pass définitif sur le site dédié.

C’est au cours de la conférence de presse qu’il avait animée le mercredi 08 juillet 2021, que le ministre de la santé, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong avait tenu à apporter des éclaircissements sur les carnets de vaccination. Ainsi, il avait annoncé que les carnets remis aux personnes lors de l’administration de leur dose de vaccin, ne seront plus valables et ne pourront plus servir pour circuler après les heures de couvre-feu. Ces derniers seront remplacés par le pass sanitaire déjà disponible dans les sites d’administration du vaccin.

Afin de s’arrimer à l’ère du numérique et éviter ainsi les regroupements et les fils d’attente un site a été mis en place pour générer les attestations de vaccination. « Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, informe les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre la Covid-19 de bien vouloir se rendre sur les sites de leur vaccination à l’effet de retirer l’attestation de vaccination contre la Covid-19 avec QR Code ou télécharger ladite attestation sur le site web dédié https://monattestationcovid.ga » peut-on lire sur le post Facebook publié sur la page du ministère.

Par ailleurs, le ministère de la santé informe les populations qu « à compter du lundi 1er novembre 2021, les cartes provisoires de vaccination ne seront plus valables sur la toute l’étendue du territoire national ». Les riverains sont donc invités à se rendre sur les sites de leur vaccination afin de procéder au retrait de leur attestation. Laquelle permettra aux personnes détentrices du sésame de circuler après le couvre-feu conformément à ce qui avait été annoncé par le président de la République Ali Bongo Ondimba lors de son discours à la nation du 16 août 2021.