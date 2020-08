Gabon: TechnoStructure offre une formation Excel pour tout public

Le cluster TechnoStructure organise une série de formations ouvertes à tous agents publics et privés sur le logiciel Excel qui débutera le 3 Août prochain à l’immeuble Dumez, à quelques encablures d’Air France. L’objectif visé est d’initier les professionnels débutants au logiciel tableur Excel mais aussi d’offrir un module de perfectionnement pour les plus outillés avec des coûts de participation de 25.000 et 35.000 FCFA.

Au 21e siècle, les professionnels du secteur privé et du public sont obligés d’être outillés dans l’usage de certains logiciels incontournables à la gestion administrative. C’est conscient de cette exigence quasi indispensable que la structure de formation TechnoStructure a décidé de lancer une campagne de formation au logiciel tableur Excel. Une formation au prix relativement minoré puisque les participants ne devront payer que 10.000 Fcfa à l’inscription.

Selon les organisateurs de la session de formation, « le but est d’emmener les uns et les autres dans la maîtrise de l’environnement du logiciel, de la présentation de données sous forme de tableau de bord pour le reporting financier, comptable, commercial et bien d’autres », précise son responsable Esono Mesa Aba’a. Pour information, ladite formation débutera le lundi 03 Août prochain à l’immeuble Dumez, non loin d’Air France.

Il s’agira exclusivement de proposer 2 modules aux différents candidats qui, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ne dépasseront pas le nombre de 10 par session. Pour ce faire, les deux modules spécifiques à savoir l’initiation et le perfectionnement se dérouleront respectivement entre 16h et 18h et entre 10h et 15h et ce, toute la semaine. Il suffira donc pour les débutants de débourser 25.000 FCFA et pour les aspirants à recevoir un approfondissement, 35.000 FCFA.