Gabon-Tchad: le renforcement de la coopération au coeur de l’échange entre Ali Bongo et Mahamat Idriss Déby

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 13 juillet 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu avec son homolgue du Tchad le Général Mahamat Idriss Deby Itno. Entre autres points évoqués au cours de cette rencontre, les questions de sécurité, de paix, et de stabilité dans la sous région.

En visite de travail et d’amitié sur le territoire gabonais, le Général Idriss Deby Itno a été reçu par le premier citoyen gabonais Ali Bongo Ondimba. Il a été question pour les deux personnalités d’examiner la possibilité d’instaurer un partenariat diplomatique dans plusieurs secteurs notamment le commerce, le transport et l’élevage.

Au cours de leurs échanges, le Chef de l’Etat et son hôte ont tour à tour évoqué les questions d’intérêt commun qui visent à hisser les relations entre les deux pays à un niveau supérieur à travers des accords multisectoriels. Occasion pour le Général Idriss Deby Itno et Ali Bongo Ondimba de se féliciter des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Gabon et le Tchad.



Il faut souligner que cette visite du président tchadien le Général Idriss Deby Itno est la troisième que reçoit le chef de l’Etat. Ces derniers jours, Ali Bongo Ondimba a reçu le président saotoméen Carlos Vila Nova et centrafricain Faustin Archange Touadéra.

Geneviève Dewuno