Gabon: Sylvie Baipo Temon s’offre un City Tour de Libreville

Sylvie Baipo Temon, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, en visite au Gabon depuis deux jours pour des raisons de travail, a pu s’imprégner de l’histoire de la capitale gabonaise, en expérimentant le City Tour de Libreville. Un concept mis en place par l’Agence gabonaise du tourisme (Agatour) pour promouvoir et valoriser la destination Gabon.

C’est accompagnée de son homologue gabonais Pacôme Moubelet Boubeya et de son ministre délégué Yolande Nyonda, conduite par le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue, que l’hôte du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, Sylvie Baipo Temon, ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, s’est offert un périple à travers les grands points historiques de la capitale gabonaise. Occasion pour cette dernière d’être édifiée sur « l’histoire de plus de 3000 ans », selon le ministère du Tourisme.

« J’ai trouvé cette visite exceptionnelle car cela a été l’occasion de découvrir les spécificités de la ville de Libreville et comprendre toute l’existence de cette ville », a confié la ministre centrafricaine. Laquelle explique particulièrement avoir apprécié la visite de la Mission Baraka à Glass, dans le 5e arrondissement de Libreville. « Ce site représente un peu la particularité de l’Afrique, avec cette partie sombre liée à la traite négrière. Cette histoire me touche profondément et me rapproche davantage de mes frères et sœurs gabonais », a-t-elle martelé.

De la cité de la démocratie au Mémorial Léon MBA, en passant par Batterie IV, le Fort d’aumale, Sainte marie, le Boulevard de l’indépendance, la mission Baraka, entre autres, les participants à cette belle aventure touristique ont profité du professionnalisme des guides touristiques pour en savoir un peu plus sur les différents aspects qui ont constitué l’histoire de la capitale gabonaise tant sur le plan socio-économique, culturel que politique.

Selon le Ministre Pascal Houangni Ambouroue, « cette activité ouvre le boulevard de la relance de la promotion de la destination Gabon qui va s’appuyer sur plusieurs offres touristiques très alléchantes et adaptées pour toutes les cibles ».