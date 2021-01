Gabon: Sylvia Bongo en visite à l’Ecole nationale pour enfants déficients auditifs

C’est en présence du Premier ministre, Rose Christiane Ossouka et du ministre en charge de l’Education nationale, Pr. Patrick Mouguiama Daouda, que la première dame Sylvia Bongo Ondimba, présidente de sa Fondation éponyme, la FSBO, s’est rendue ce vendredi 8 janvier 2021 à l’Ecole nationale pour enfants déficients auditifs (ENADA) récemment rénovée, en vue de s’imprégner de son nouveau visage.

Les apprenants de l’École nationale pour enfants déficients auditifs (ENADA) ont reçu la visite conjointe de Sylvia Bongo Ondimba, de Rose Christiane Ossouka et celle du ministre en charge de l’Education nationale, Pr. Patrick Mouguiama Daouda. Il était question pour la présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) de découvrir le nouvel environnement d’apprentissage des élèves témoignant d’un handicap auditif.

Entièrement rénovée, réhabilitée depuis décembre 2020 par la FSBO, et conforme aux besoins des apprenants, l’ENADA compte aujourd’hui du matériel scolaire neuf, du mobilier moderne, des équipement d’audiophonologie à la pointe de la technologie pour faciliter l’apprentissage et la rééducation auditive et la parole.

Conformément au contexte sanitaire actuel, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a également offert des masques de protection, des thermoflashs et du gel hydroalcoolique afin de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Pour rappel, ce projet de rénovation de l’École nationale pour enfants déficients auditifs est une initiative qui s’inscrit dans la droite ligne des engagements de la première dame Sylvia Bongo Ondimba en faveur de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap au Gabon.