Gabon: suspension de la grève générale illimitée aux Eaux et Forêts

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que le ministère des Eaux et Forêts a annoncé la suspension de la grève illimitée des agents dudit ministère suite à la mise en place des négociations susceptibles d’aboutir à une issue favorable.

Le ministère des des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres, en collaboration avec le ministère de l’Economie et de la Relance, s’est résolu à apaiser le climat avec ces agents qui s’étaient il y a quelques jours, fait mater par les gendarmes alors qu’ils étaient en sit-in pour réclamer leurs droits.

C’est pourquoi selon le communiqué produit par les services du ministère de l’Economie et de la Relance, il est précisé que le « Le ministère demeure ouvert au dialogue social et informe de la poursuite des rencontres dans un cadre d’échanges interministériels ». Un document qui dans la forme, laisse croire que Lee White et son comparse Jean Marie Ogandaga attachent du crédit à ce que ce conflit soit rapidement réglé.

Surtout, et la précision dans le communiqué ne passe pas inaperçue, les plus hautes autorités du pays sont très regardantes sur l’avancée de ce dossier. « En se référant à la tutelle pour le suivi de ce dossier, la présidence de la République marque son attachement au strict respect des procédures administratives et au bon fonctionnement de l’administration », a-t-on pu lire.

A noter que dans sa communication, le membre du gouvernement a précisé que dans le cadre du dialogue social voulu par les plus hautes autorités, aucune interruption n’est intervenue au cours des derniers mois. Et que les questions soulevées aux termes d’une réunion tenue le le 5 août 2020 avaient pour sujet, « La question du paiement de la prime à la performance budgétaire (PPB) du mois en cours qui a été versée, La suspension du service minimum qui constitue une violation des textes encadrant l’activité syndicale au Gabon et Les conclusions du rapport de l’audit tenu en 2018 dont l’ensemble des membres de la COSYREF sont signataires », a-t-on pu lire.