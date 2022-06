Gabon: suppression inexpliquée de la dictée, du calcul mental et de la présentation des œuvres d’art au CEPE

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la confusion qui règne ces dernières années dans l’organisation des examens et concours et plus particulièrement le certificat d’études primaires (CEP), sanctionnant la fin de l’enseignement primaire élémentaire et attestant ainsi l’acquisition des connaissances de base de l’apprenant. En effet, depuis quelques années, certaines matières faisant partie intégrante de cet examen ont curieusement été annulées sans explication notamment la dictée, le calcul mental, les épreuves sportives, la présentation de l’objet d’art et le légendaire cahier de CEP.

La session du certificat d’études primaires 2022 dont les épreuves écrites ont eu lieu le 24 mai dernier s’est achevée sur un questionnement. Où sont passées les épreuves singulières du CEP ? Grande fut la surprise de certains parents qui ont constaté le retrait de bon nombre de composantes de cet examen.

Si d’aucun disent que lesdites épreuves auraient été retirées depuis l’avènement de la Covid-19, le respect des mesures gouvernementales étant de mise, pour d’autres, les épreuves de dictée et calcul mental ont été retirées depuis l’annulation du concours d’entrée en sixième. Concernant les épreuves sportives, la présentation d’objets d’art et le cahier de CEP leur retrait aurait été également lié à la crise sanitaire.



Contacté par Gabon Media Time, un membre du cabinet du ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq a dit ne pas vouloir commenter cette information, nous renvoyant aux services techniques du ministère. Une réponse pour le moins incompréhensible surtout lorsqu’on sait ce que représentait autrefois les épreuves de dictée, de calcul mental ou encore de présentation d’un objet d’art au CEPE.