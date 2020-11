Gabon: SUP de Com, pour une offre de formation de qualité

Malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19 plusieurs établissements supérieurs ont rouvert leurs amphithéâtres depuis le 16 novembre 2020. C’est le cas de l’Ecole supérieure de commerce et de marketing (Sup de Com) qui pour cette nouvelle année académique entend proposer une offre de formation de qualité, le tout dans un cadre sécurisé et répondant aux normes sanitaires édictées par le gouvernement.

Pour cette nouvelle année, l’établissement supérieur entend maintenir le cap en matière d’offre de formation qui le place parmi les leaders en matière d’enseignement. A cet effet, Sup de Com, dont le slogan « Construire ensemble votre avenir de cadre en entreprise, d’entrepreneur » propose un choix varié de filières qui répond aux attentes des étudiants.

Ainsi, offre des formations en audit, comptabilité, commerce international, finance, gestion des ressources humaines, logistique et marketing et ce, dans un cadre adapté, un équipement pédagogique moderne, une offre pédagogique innovante, un corps professoral d’universitaires internationaux et un partenariat avec les chefs d’entreprises disposés à encadrer et accueillir les étudiants stagiaires.

Conscient des difficultés imposées par la pandémie de la Covid-19, les autorités rectorales ont fait le choix d’accorder encore quelques inscriptions pour les retardataires, tant à Libreville qu’à Port-Gentil et Oyem.