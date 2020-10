Gabon: SUNU Assurances et Transmed mutualisent leurs compétences pour une meilleure prise en charge des assurés

Réunis ce mercredi 14 octobre 2020 à Libreville, Cyrille Endamane président directeur général de Transmed et Patricia Bouddhou-Chavihot directrice générale de SUNU Assurances IARD Gabon, ont acté l’union de leurs deux structures. Axé sur la possibilité pour les assurés de SUNU Assurances, d’accéder à l’offre complète de services offerte par Transmed, cet accord vient conclure une longue période de tractation et d’attrait mutuel.

« Transmed et SUNU Assurances IARD Gabon ont en commun l’humain ». C’est en ces termes que Patricia Bouddhou-Chavihot directrice générale de SUNU Assurances IARD Gabon, a planté le décor lors de cette cérémonie de signature avec son nouveau partenaire Transmed. Consciente de l’impact à venir de cette convention, la directrice générale s’est montrée particulièrement enthousiaste et dithyrambique envers son nouveau partenaire.

En effet, portée par la volonté de « permettre aux assurés de SUNU Assurances de profiter de la garantie transport et évacuation par ambulance » d’une part, et de « permettre aux patients à mobilité réduite d’accéder à des soins à domicile de qualité » d’autre part, cette convention signée entre Transmed et SUNU Assurances vient ponctuer une volonté commune de mettre en place « un partenariat mutuellement bénéfique » comme l’a souligné pour sa part Cyrille Endamane président directeur général de Transmed.

Révélant le caractère à la fois « innovant et humain » de ces deux entités, la signature de cette convention s’inscrit dans une logique d’amélioration continue du système de santé. Louable aussi bien d’un point de vue économique que sanitaire, cette initiative vient également consolider l’offre de services de Transmed, dont l’ambition assumée est « d’honorer et privilégier la vie des Gabonais ».

Troisième du genre pour l’opérateur de services aux particuliers, ce nouveau partenariat devrait permettre à Transmed de bénéficier de l’accompagnement d’un des leaders du secteur des assurances aussi bien au niveau national que sous régional avec une présence dans 15 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. Mais également, lui ouvrir à long terme, les portes d’un plus grand marché porté par la zone de libre-échange continentale ( ZlecAf ).