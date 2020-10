Gabon: Sunu Assurances sensibilise son personnel et sa clientèle aux cancers féminins

C’est dans le cadre de la campagne de prévention et de sensibilisation contre les cancers féminins dite Octobre Rose que Sunu Assurances a consacré cette journée du Jeudi 22 octobre 2020 à la sensibilisation de ses employés et ses clients. Une initiative qui vient appuyer un travail déjà amorcé par le ministère de la Santé en partenariat avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO).

À l’occasion de la campagne internationale Octobre Rose, des journées de sensibilisation fleurissent dans de nombreuses entreprises et institutions au Gabon . Ce jeudi 22 octobre 2020, c’est au tour de Sunu Assurances de réunir à son siège son personnel, notamment féminin, pour une journée de sensibilisation, de prévention, de conseil et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

L’objectif étant de prévenir les femmes et de les inciter à anticiper d’éventuelles lésions cancéreuses. Car comme l’expliquent les spécialistes, 80% des cas positifs aux cancers féminins en guérissent grâce au dépistage précoce et régulier.

« Sunu Gabon s’est habillé de rose aujourd’hui, pour respecter ce qui est devenu une tradition au mois d’Octobre depuis 2013. Sunu Gabon a choisi de revêtir cette couleur symbolique pour sensibiliser, pour parler, échanger, pour dire qu’il est important de se faire dépister, pour dire qu’il est important de connaître son statut de santé, pour dire aussi qu’il y a de l’espoir et pour dire que la détection précoce des lésions cancéreuses permet d’en guérir », a expliqué la directrice générale de Sunu Assurances IARD, Patricia Boudou Chaviot, dans un discours de circonstance plantant le décor de cette première activité du genre au sein de l’entreprise.

Ainsi pendant près de 7 heures d’horloge, le personnel de Sunu Assurances ainsi que sa clientèle ont pu échanger dans un premier temps, avec l’équipe du ministère de la Santé mobilisée sur les lieux pour la circonstance. S’en est suivie une phase de dépistage gratuit, ouverte essentiellement aux femmes.

Quant aux hommes, l’occasion leur était donnée d’appréhender les enjeux de ces affections silencieuses. Lesquelles endeuillent chaque année de nombreuses familles. S’ils ont pu comprendre la nécessité d’encourager les femmes à se faire dépister, ils ont par ailleurs saisi l’occasion pour adresser un plaidoyer aux autorités sanitaires gabonaises en faveur de la lutte contre les cancers masculins: « à quand un novembre bleu? », ont-ils demandé?