Gabon: Sunu Assurances présente son produit «Auto connectée»

La salle de conférence de l’hôtel Nomad a servi de cadre ce mardi 19 octobre 2021 à la présentation du produit de Sunu Assurances Iard Gabon en partenariat avec Tourex Corporate appelé « Auto connectée ». L’initiative qui est à la fois une assurance gratuite et une balise, permet le suivi et la gestion des flottes automobiles afin de tracer les véhicules et déterminer les circonstances exactes en cas d’accident. Une avancée majeure pour les startups opérant dans le domaine du transport.

C’est en présence du ministre de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, la directrice générale de Sunu Assurances Gabon, Patricia Bouddhou Chavihot, de la directrice générale adjointe Annabelle Bongo et de Khader Touré de Tourex Corporate que la cérémonie a eu lieu. Celle-ci visait à présenter « Auto connectée », la nouvelle offre d’assurance de Sunu. Cette dernière permet de bénéficier d’une prestation de service de géolocalisation et de gestion d’une flotte de véhicules, en plus d’une couverture d’assurance de qualité.

L’objectif étant de prévenir les potentiels accidents avec une assistance disponible 24h/24 permettant à tous les usagers d’être pris en charge et disponible depuis le mobile. « Nous avons une vision et des valeurs et pour nous, le client est au centre de tout. C’est la fusion entre l’assurance et l’auto connectée un partenariat qui s’est fait avec Tourex Corporate. C’est une façon pour les clients d’avoir un meilleur contrôle sur leurs véhicules et leurs biens et une bonne occasion pour Sunu Assurances d’offrir un meilleur service » a déclaré la directrice générale de Sunu Assurances Gabon, Patricia Bouddhou Chavihot.



Pour sa part, la directrice générale adjointe de Sunu Assurances Iard Gabon, Annabelle Bongo a évoqué les avantages de cette nouvelle offre. « L’auto connectée est une offre d’assurance qui aide la connexion de géolocalisation avec des sous options qui permettent d’améliorer l’activité professionnelle avec un meilleur suivi. Une des plus-values de cette offre c’est que le client ne paie pas ». Ainsi, les clients pourront bénéficier du service dans les tout prochains jours. Une aubaine pour les structures ayant une grande flotte automobile et qui pourront régulariser les dépenses et les déplacements.