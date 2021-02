Gabon: Stephen Jackson fait ses adieux à Ali Bongo

Ce lundi 23 février 2021, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais du bord de mer le coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Stephen Jackson. Il était question pour le diplomate onusien de faire ses adieux au Chef de l’Etat après quatre années passées au Gabon.

Présent au Gabon pendant quatres années consécutives, le temps des aurevoirs a sonné pour Stephen Jackson. En effet, au cours de ces dernières années l’institution onusienne a accompagné le Gabon dans divers projets de développement. C’est notamment le cas dans les domaines de la Santé, du Social et de l’Éducation. Occasion pour Ali Bongo Ondimba et son hôte d’établir le bilan de la collaboration entre le PNUD et le Gabon.

Le représentant du système des Nations Unies a aussi tenu à féliciter le Chef de l’Etat gabonais pour l’implication de son pays dans le concert des nations sur divers dossiers de la plus haute importance tels que la sécurité et la piraterie maritime, le développement durable entre autres. Aussi, en ces temps de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 il a salué la politique de riposte mise en place par le Gabon.

Au terme de cet échange avec son interlocuteur, le Chef de l’Etat s’est réjoui des liens qui régissent la coopération entre le Gabon et les Nations Unies tout en souhaitant une bonne continuation au représentant onusien dans la suite de ses activités au Kenya.