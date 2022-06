Gabon: Stella Betoue sacrée Miss ronde et jolie 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 28 Mai 2022, s’est tenue la finale de l’élection Miss Ronde et Jolie dans la salle Queen Mary du Parvis des Hôtes de Libreville. Au terme de ce concours de beauté, Stella Betoue s’est vu sacrée miss ronde et jolie 2022 avec son projet sur la famille recomposée, elle est suivi de Morgane Bella Ntoutoume, 1ère dauphine et Caroline Kassa 2ème dauphine.

En effet, si ses atouts et rondeurs lui ont valu la première place, c’est son projet sur la famille recomposée qui a séduit le jury. Il faut souligner que 10 candidates étaient en lice, Après plusieurs passages des candidates, des thématiques sociales et environnementales ont été abordées. Toutes belles les unes que les autres, ces femmes qui assument et démystifient la beauté des femmes rondes, ont fait vibrer la salle Queen Mary.

Ainsi, le 28 mai dernier Stella Betoue s’est adjugé la couronne de Miss ronde et jolie 2022 succédant ainsi à Agnes Lorna Nyangui qui du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a porté la couronne durant 2 ans. Le reste des marches du podium est comblé par Morgane Bella Ntoutoume, 1ère dauphine et Caroline Kassa 2ème dauphine.



Pour information, Stella Betoue est détentrice d’une licence en droit des affaires et fiscalité, elle entend organiser des campagnes de sensibilisation pour une meilleure intégration de l’enfant dans ces types de familles. Le rendez-vous a été pris pour la cinquième édition.

Esther Kengue

