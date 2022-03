Gabon: Steeve Nzegho Dieko nommé secrétaire général du PDG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Moins d’une semaine après la nomination d’Eric Dodo Bounguendza au sein du Haut commissariat de la présidence de la République, actant son départ du secrétariat général du Parti démocratique gabonais (PDG), le président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba a procédé ce mercredi 09 mars 2022 à la nomination un nouveau secrétaire général. Ainsi, ce poste qui fait l’objet de convoitise a été attribué au 4ème vice-président du Sénat Steeve Nzegho Dieko.

C’est par le biais d’une décision référencée n°003 /PDG/DCP portant nomination au sein des organes du Parti Démocratique Gabonais que s’est faite l’annonce de la nomination d’un nouveau secrétaire général du Parti de masse. Ainsi, après Eric Dodo Bounguendza qui occupait ce poste depuis août 2017, Steeve Nzegho Dieko devra désormais assurer la gestion de ce parti surtout à un peu moins de deux des prochaines échéances électorales.

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’université américaine de Londres et d’un master en Relations internationales de l’université métropolitaine de Londres, Steeve Nzegho Dieko est chercheur à l’Institut de Recherches en Sciences Humaines, maître de recherche CAMES en sciences politiques et chargé de cours au Département des Sciences Politiques de l’Université Omar Bongo, et aura connu une ascension pour le moins fulgurante.

Dès son retour au Gabon, il est nommé conseiller à la présidence de la République auprès du Conseil national de l’habitat en 2009 jusqu’en 2011. En 2014, il est nommé conseiller du ministre Pacome Moubelet Boubeya notamment au ministère de l’Enseignement supérieur puis au ministère de l’Intérieur. En 2017, il est nommé président du conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Personnalité aux multiples casquettes, Steeve Nzegho Dieko est auteur du livre, The contribution of democracy to peace building in Iraq, publié aux Éditions Lambert academy publishing en 2012, mais aussi d’un essai intitulé « Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective ».