Gabon: Steeve Nzegho Dieko, élu 4ème vice-président du Sénat

Ce lundi 01 mars 2021 s’est déroulée à l’hémicycle du Palais Omar Bongo Ondimba de Libreville l’élection du bureau de la 5ème législature du Sénat. Si ce scrutin a vu la réélection de Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, il a vu également l’arrivée de Steeve Nzegho Dieko au poste de 4ème vice-président du Sénat, qui fait son entrée au sein de cette institution après avoir gravi les échelons au sein de l’administration publique.

Nommé par décret du président de la République, pris en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°001/PR/2021 en qualité de sénateur de la province de l’Ogooué-Ivindo Steeve Nzegho Dieko fait désormais partie du bureau de la 5ème législature du Sénat. Une élection qui sans conteste vient couronner des années de loyauté au sein du Parti démocratique gabonais (PDG) mais surtout d’abnégation sur le plan professionnel.

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’université américaine de Londres et d’un master en Relations internationales de l’université métropolitaine de Londres, Steeve Nzegho Dieko est enseignant-chercheur à l’Institut de Recherches en Sciences Humaines, maître assistant CAMES en science politique et chargé de cours au Département des Sciences Politiques de l’Université Omar Bongo, et aura connu une ascension pour le moins normale.

Dès son retour au Gabon, il est nommé conseiller à la présidence de la République auprès du Conseil national de l’habitat en 2009 jusqu’en 2011. En 2014, il est nommé conseiller du ministre Pacome Moubelet Boubeya notamment au ministère de l’Enseignement supérieur puis au ministère de l’Intérieur. En 2017, il est nommé président du conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Personnalité aux multiples casquettes, Steeve Nzegho Dieko est auteur du livre, The contribution of democracy to peace building in Iraq (Éditions Lambert academy publishing: Germany, 2012) mais aussi d’un essai intitulé « Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective ».